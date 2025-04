Caxias do Sul recebe tributo à banda Queen, recriando o lendário show no Estádio Wembley, em 1986

O cantor E. Balbo, um dos intérpretes de Freddie Mercury, une-se à banda Queen Legend para apresentação no Teatro da UCS. QUEEN LEGEND / Divulgação

Palco de apresentações marcantes e emblemáticas de artistas do mundo todo, as apresentações no Estádio Wembley, em Londres, são marcos na carreira de artistas. Foi assim com a banda inglesa Queen, em 1986. E esse show será recriado para os fãs caxienses da banda, com o tributo Queen Legend, no dia 13 de abril.

O cantor E. Balbo, um dos intérpretes de Freddie Mercury, une-se à banda Queen Legend para apresentação no UCS Teatro, a partir das 20h.

Clássicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Somebody to Love estão no setlist da banda que conta com Cauê Brisolla na guitarra. O espetáculo promete uma experiência autêntica para os fãs da banda inglesa. A direção geral é de Eduardo Holmes.

Os lendários riffs de Brian May, o baixo de John Deacon e as batidas de Roger Taylor, que se destacaram no show em 1986 serão performados por Cauê Brisolla, que ocupa o papel de May, Fabio Duarte, que revive os acordes de Deacon e Maurício Prado, as batucadas de Taylor. Albert Lemos é Spike Edney, o tecladista que começou a acompanhar a banda original a partir de 1984.

Programe-se