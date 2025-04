Bahia x Inter na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Inter foi até Salvador enfrentar o Bahia e saiu de lá com um empate em 1 a 1 na estreia na Libertadores. Os gols da partida foram marcados por Jean Lucas e Enner Valencia, ambos na segunda etapa. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as mesmas informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Leia Mais Em 2025, Brasil tem chance de quebrar domínio argentino de 56 anos na Libertadores

Premiação

A Conmebol anunciou que o campeão da Libertadores vai ganhar US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões) a mais do que o Botafogo faturou com o título de 2024.

Em 2025, portanto, o vencedor da competição embolsará US$ 24 milhões (em torno de R$ 138 milhões).

Premiação por fase

Fase de grupos: cota fixa de US$ 3 milhões (R$ 17,2 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão por vitória)

cota fixa de US$ 3 milhões (R$ 17,2 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão por vitória) Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,2 milhões)

US$ 1,25 milhão (R$ 7,2 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,2 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 13,2 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 40,3 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 40,3 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 138,2 milhões)

Veja abaixo como estão os grupos:

Grupo A: Botafogo , Estudiantes, Universidad de Chile e Carabobo

, Estudiantes, Universidad de Chile e Carabobo Grupo B: River Plate, Independiente del Valle (EQU), Universitario (PER) e Barcelona (EQU)

River Plate, Independiente del Valle (EQU), Universitario (PER) e Barcelona (EQU) Grupo C: Flamengo , LDU, Deportivo Táchira (VEN) e Central Córdoba

, LDU, Deportivo Táchira (VEN) e Central Córdoba Grupo D: São Paulo , Libertad-PAR, Talleres, Alianza Lima

, Libertad-PAR, Talleres, Alianza Lima Grupo E: Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga

Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga Grupo F: Nacional-URU, Inter , Atlético Nacional (COL) e Bahia

Nacional-URU, , Atlético Nacional (COL) e Grupo G: Palmeiras , Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño

, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño Grupo H: Peñarol, Olimpia, Vélez Sarsfield e San Antonio Bulo Bulo