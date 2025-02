Morre Roberta Flack, cantora conhecida por "Killing Me Soflty With His Song"

Cantora morreu de "forma pacífica", segundo a família. YouTube / Rhino / Reprodução

A cantora norte-americana Roberta Flack morreu na manhã desta segunda-feira (24), aos 88 anos. Grande nome do soul e do R&B, Roberta ficou conhecida principalmente pela música Killing Me Soflty With His Song.

"Estamos de coração partido que a gloriosa Roberta Flack faleceu nesta manhã, 24 de fevereiro de 2025. Ela morreu de forma pacífica cercada de sua família. Roberta quebrou barreiras e recordes. Ela também era uma orgulhosa educadora", escreveu sua família em nota publicada pela revista Variety.

A artista deixa um filho, o também músico Bernard Wright, fruto de seu relacionamento com Stephen Novosel, de quem ela se divorciou em 1972.

Quem foi Roberta Flack

Nascida em 1937 em Black Mountain, na Carolina do Norte, ela começou a cantar no coral de uma igreja, que era liderado por sua mãe. Em função de seu talento para o piano, ela recebeu aos 15 anos uma bolsa de estudos na Universidade de Howard para estudar música.

Após a formatura, ela conciliou a carreira artística com a vida de professora de piano. Ela se tornou amplamente conhecida no início dos anos 1970, quando emplacou diversos hits em número 1 e trabalhou em mais de 20 álbuns de estúdio.

Em 1974, ela se tornou a primeira artista a vencer o Grammy de Gravação do Ano em dois anos consecutivos. A primeira vitória veio em 1973 por seu cover de The First Time Ever I Saw Your Face e repetiu o feito em 1974 com Killing Me Softly With His Song, cover de Lori Lieberman que se tornou um dos maiores hits do soul na voz de Roberta.

Além da faixa mais famosa, a cantora também lançou outros sucessos, como Where Is The Love e The Closer I Get to You. Ao longo de sua carreira, ela foi indicada ao Grammy 13 vezes, e colaborou com artistas como Peabo Bryson e Donny Hathaway.