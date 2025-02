Gaeco e Polícia Federal miram duas instituições financeiras suspeitas de lavarem dinheiro do PCC

Operação é um desdobramento da delação de Vinicius Gritzbach, delator do PCC assassinado em 2024.

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Federal (PF) prenderam nesta terça-feira (25) em São Paulo, um policial civil por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) . Ele é proprietário de uma, das duas fintechs (instituições financeiras) alvos da operação. As informações são do portal g1 .

A iniciativa é um desdobramento da delação de Vinicius Gritzbach, delator do PCC assassinado no ano anterior, marcando um progresso nas investigações sobre as práticas financeiras ilícitas da organização.