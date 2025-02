Padrasto denunciado por estuprar e matar bebê de um ano vai a júri nesta terça-feira

Um homem de 23 anos, acusado de estuprar, torturar e matar a enteada de um ano, será julgado nesta terça-feira (25), na 4ª Vara do Júri do Foro Central, em Porto Alegre. O padastro foi denunciado pelo Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul pelos crimes que ocorreram no dia 5 de fevereiro do ano passado em uma casa no bairro Lomba do Pinheiro, zona leste da Capital.