Brigadiano investigado por agredir grávida com cassetete em São Leopoldo é afastado

O 25º Batalhão da Brigada Militar (BPM) confirmou na tarde desta sexta-feira (21) que afastou o policial militar envolvido na agressão a uma mulher grávida em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O servidor atuava no batalhão que responde pela cidade. O caso foi registrado na quinta-feira (20) e as imagens repercutem desde o final da tarde nas redes sociais.