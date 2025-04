Em busca da taça que falta, Grêmio inicia a caminhada na Copa Sul-Americana

Gustavo Quinteros colocou o torneio como um dos objetivos do Grêmio para 2025. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Há um vazio na Arena. Mas começa, a partir das 21h30min desta quarta-feira (2), a jornada do Grêmio para preencher esse espaço no museu com as outras taças.

Para colocar esse troféu que falta na galeria de conquistas gremistas, Gustavo Quinteros e seus comandados entram em campo no Paraguai, contra o Sportivo Luqueño, com a chance de acrescentar mais uma página vencedora na história do clube.

A Copa Sul-Americana é o objetivo. Uma noite de copa, mesmo que não seja a preferida dos torcedores, para trazer esperança de novos momentos de glória para os tricolores.

A Copa Sul-Americana é tratada no clube como grande objetivo da temporada. Ao lado de Atlético Grau, Godoy Cruz e Sportivo Luqueño no Grupo D, o Grêmio começa a busca por um titulo inédito.

Com o regulamento garantindo vaga nas oitavas de final apenas ao líder do grupo, e os segundo colocados disputando um playoff contra os eliminados vindos da Libertadores, é importante começar a competição com um bom resultado.

— O torcedor pode esperar muita entrega, um time bastante competitivo. Ainda estamos na reformulação, o time está se encontrando. A equipe deu mostras de ter qualidade e que quer acertar. A cada jogo avançamos um pouco — afirmou o presidente Alberto Guerra, em entrevista para a GrêmioTV, e projetou:

— Esperamos começar com o pé direito, com uma boa vitória, pra classificarmos em primeiro e aí no mata-mata dar o sprint e trazer mais uma taça para a nossa galeria.

Aposta na evolução

A busca por uma sequência de vitórias é algo, inclusive, que foi citado por Arezo após o Grêmio ter iniciado o Brasileirão com um resultado positivo.

Na zona mista da Arena, após ter marcado um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, o centroavante falou sobre a mentalidade que ele avalia como necessária no vestiário.

— Toda vitória traz confiança, ânimo. Agora começa a Copa Sul-Americana. Temos que estar preparados. É importante se acostumar a ganhar — explicou Arezo.

Como a vitória sobre o Atlético-MG passou também pelas defesas de Tiago Volpi, assim como as classificações na Copa do Brasil e no Gauchão, o goleiro também aproveitou para projetar a estreia na Copa Sul-Americana após a grande atuação do último sábado (29):

— O time se reforçou muito bem e a gente tem jogadores que estão aptos. Se os que jogaram hoje não têm condições de jogo ainda na quarta-feira, pelo desgaste, pela viagem, eu acho que a gente tem uma equipe completa em todos os sentidos. Quarta-feira estaremos preparados para fazer um grande jogo na Sul-Americana.

O caminho para completar a relação de títulos passa pela estreia dessa quarta-feira. Além do Paraguai, o Grêmio viajará ao Peru para enfrentar o Atlético Grau e a Argentina para duelar contra o Godoy Cruz. A América do Sul, mesmo que não seja pela competição principal, é o grande objetivo do Tricolor em 2025.

