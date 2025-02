BM investiga abordagem em que policial militar teria agredido mulher grávida em São Leopoldo 

Um vídeo em que um policial militar aparece desferindo um golpe de cacetete em direção a uma mulher repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (20). Segundo a Brigada Militar, o fato ocorreu nesta tarde no bairro São Miguel, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Um inquérito policial militar foi aberto para investigar o caso.