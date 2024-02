Uma bebê de um ano de idade morreu, com sinais de abuso sexual e agressões, nesta segunda-feira (5). A criança foi socorrida pela tia após ser encontrada desacordada e com diversos ferimentos pelo corpo. A menina foi atendida no Hospital da Restinga, na zona sul de Porto Alegre, por volta de 19h. No local, os médicos tentaram reanimá-la, mas a bebê teve uma parada cardíaca e morreu.