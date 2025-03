Bento Gonçalves terá operação especial de segurança para o Carnaval

Equipes da Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves vão atuar 24 horas por dia durante o Carnaval em rondas na área central e nos bairros, além de locais com grandes eventos. A ação integra a Operação Bento em Ordem no Carnaval , lançada nesta sexta-feira (28).

— Vamos estar com as equipes reforçando a segurança de todos que estarão aproveitando as festas e o feriado estendido. Cada equipe estará atuando, garantindo a fluidez e segurança do trânsito, e mantendo a ordem pública — afirma o secretário municipal de Segurança, coronel Sandro Carlos Gonçalves da Silva.