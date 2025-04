Desemprego na zona do euro caiu para 6,1% em fevereiro

O índice de desemprego da zona do euro caiu ligeiramente em fevereiro para 6,1% da população ativa, abaixo dos 6,2% de janeiro, anunciou a agência europeia de estatísticas Eurostat nesta terça-feira (1º).

O desemprego na comparação anual caiu 0,4 ponto percentual nos países da zona do euro, de acordo com dados do Eurostat.