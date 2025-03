Homem é condenado a mais de 23 anos de prisão por matar ex-companheira a facadas enquanto ela dormia em Alvorada

Um homem foi condenado na quinta-feira (27), pelo Tribunal do Júri, a 23 anos e seis meses de prisão pela morte da ex-companheira Débora Rosana Marques da Silva, 33 anos , a facadas . O crime ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2023 no bairro Stella Maris, em Alvorada, na Região Metropolitana.

O homem, que já havia feito ameaças anteriores, foi preso em flagrante logo após o crime e teve a prisão mantida na sentença, com as qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e a questão de gênero em si .

O crime

Na noite do dia 16 de fevereiro, o homem teria ido até a casa onde Débora morava com a irmã e o cunhado, no Beco do Bibi, afirmando que queria conversar, conforme informações da Polícia Civil divulgadas na época do crime.