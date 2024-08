A 2ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (2ª Deam) de Porto Alegre começa a atender ocorrências nesta terça-feira (20). O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. Com isso, chega a 22 o número de delegacias voltadas a este público no Estado.