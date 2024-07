Prevista para ser inaugurada em maio de 2023, a sede da 2ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Porto Alegre, vai ser entregue na primeira semana de agosto. A projeção foi feita pelo chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Fernando Sodré, à reportagem de Zero Hora na noite desta quarta-feira (17).