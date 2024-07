Das 25 câmeras de videomonitoramento instaladas no Parque da Redenção, em Porto Alegre, seis não estão funcionando desde o início deste mês. Conforme a Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG), entre os equipamentos fora de operação está o localizado no chafariz central, ponto onde uma mulher relatou ter sofrido assédio enquanto praticava esportes na manhã do dia 3.