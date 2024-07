Corrida contra importunação sexual reúne cerca de cem pessoas na manhã deste sábado em Porto Alegre

Levando adesivos e fitinhas roxas presas ao peito, cerca de cem pessoas, majoritariamente mulheres, realizaram uma corrida contra o assédio e a importunação sexual na manhã deste sábado (13) em Porto Alegre. As corredoras fizeram a concentração às 6h30min no Parque da Redenção e iniciaram o trajeto às 6h50min. O grupo partiu do Monumento ao Expedicionário e percorreu a Redenção, a Av. Engenheiro Luiz Englert, a Av. Loureiro da Silva, a Av. Augusto de Carvalho e a Rótula das Cuias, dirigindo-se à orla, onde se dispersaram para treinos individuais em um início de manhã frio, nublado e cheio de corredores no trecho mais novo.