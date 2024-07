Sensação de insegurança Notícia

Polícia vai abrir inquérito para investigar denúncia de assédio e importunação sexual contra corredora no Parque da Redenção

Homem teria feito atos obscenos enquanto observava mulher que treinava no espaço na semana passada. Vítima denunciou caso junto à Polícia Civil e divulgou nas redes sociais, quando outros relatos surgiram. Protesto por segurança para as mulheres ocorre no sábado

11/07/2024 - 18h09min Atualizada em 12/07/2024 - 09h44min