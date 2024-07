A Justiça do Rio Grande do Sul recebeu as denúncias do Ministério Público (MP) e tornou réu o pai de santo Cleber Otavio Silva da Silva, 45 anos, pelo estupro de cinco crianças e adolescentes em Viamão, na Região Metropolitana. Com isso, Silva começa a responder aos processos criminais na Justiça. Ele está preso preventivamente.