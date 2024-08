Julho registra o menor número de vítimas de homicídios no RS desde 2010, mas os casos de latrocínio aumentam

Julho foi o mês com o menor registro de homicídios em todo o Estado desde 2010, com 68 casos do tipo. O dado foi divulgado, juntamente com outros indicadores de criminalidade na manhã desta quinta-feira (15) pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP). Feminicídios e crimes contra o patrimônio, como roubo a pedestres e de veículos, também registraram queda. O latrocínio, por outro lado, disparou 300% neste mês de julho, passando de um caso, registrado no mesmo período do ano passado, para quatro. Número foi impulsionado pela ocorrência de Mato Castelhano, onde dois professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foram mortos durante assalto a hotel.