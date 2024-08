Operação Art Ink II Notícia

Polícia cumpre mais de 90 mandados de prisão contra facção suspeita de comandar o tráfico no Vale do Sinos

Cerca de 500 policiais participam da ação. Policiais tiveram acesso ao estatuto que continha as regras que os membros deveriam seguir. O sogro e a sogra do homem apontado como líder da organização criminosa foram presos em Sapucaia do Sul. Eles comandariam um ponto de drogas no município

15/08/2024 - 08h28min Atualizada em 15/08/2024 - 12h06min