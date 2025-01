Cinco pessoas são mortas no terceiro dia de onda de violência em Rondônia

Origem dos ataques

No domingo (12), o cabo da Polícia Militar Fábio Martins foi assassinado com seis tiros na cabeça no conjunto Orgulho do Madeira, onde residia. Ele estava de folga e acompanhado da esposa no momento do crime. De acordo com a Polícia Militar, o homicídio foi uma retaliação da facção às ações policiais contra a organização criminosa.