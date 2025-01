Considerado um dos maiores estelionatários do RS é suspeito de faturar mais de R$ 1 milhão no golpe do cartão 

Suspeito pegava cartões de correntistas que estavam com dificuldades de operar caixas eletrônicos.

O homem considerado um dos principais estelionatários atuando no Rio Grande do Sul foi preso pela Polícia Civil. O homem de 42 anos é suspeito de ter faturado mais de R$ 1 milhão aplicando o chamado “golpe do cartão”.