Secretária de Justiça dos EUA quer pena de morte para Luigi Mangione

A secretária de Justiça dos Estados Unidos, Pamela Bondi, anunciou, nesta terça-feira (1º), que buscará a pena de morte para Luigi Mangione, o suposto autor do homicídio do CEO de uma companhia de seguros médicos em dezembro de 2024 em Nova York.

No local do crime, em frente a um hotel em Manhattan, foram encontradas cápsulas de bala com as inscrições "atrasar", "negar" e "depor", as palavras mais utilizadas na indústria sanitária em um país onde uma doença pode levar muitas pessoas à falência.