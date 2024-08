Em depoimento à polícia, mãe de menina morta em Guaíba admitiu ter dado medicamento à filha

Ouvida pela Polícia Civil no mesmo dia em que o corpo de Kerollyn Souza Ferreira, nove anos, foi encontrado dentro de um contêiner de lixo no bairro Cohab Santa Rita, em Guaíba, na Região Metropolitana, a mãe da menina alegou que a criança sumiu durante a madrugada e admitiu ter administrado um medicamento sedativo na filha. Carla Carolina Abreu Souza, 29 anos, negou que tenha assassinado a filha, como suspeita a Polícia Civil. A mulher foi presa de forma temporária no fim de semana.