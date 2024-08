Kerollyn, Miguel, Mirella, Bernardo... Quantas crianças ainda precisam morrer para que algo seja feito?

Mais uma vez o Rio Grande do Sul se escandaliza com um caso brutal de abandono, tortura e assassinato de uma criança dentro do seio familiar. A vítima, agora, é Kerollyn Souza Ferreira, nove anos, mas a recorrência de episódios como esse, que ganharam repercussão nos últimos anos, é impressionante. Daqui para a frente, o que as autoridades vão fazer para que esse horror seja estancado? Veja, acima, o meu comentário no programa Timeline.