Mais uma lei inútil: a farsa da proibição dos flanelinhas em Porto Alegre

Aliás, como se resolve o problema? Bem, a prefeitura havia prometido, no governo anterior, que encaminharia esse pessoal para qualificação profissional e reinserção no mercado de trabalho. Estamos esperando até hoje.

Uma alternativa interessante foi sugerida por Alberto Kopittke, autor do Manual de Segurança Pública Baseada em Evidências: criar novas áreas de zona azul nos finais de semana, principalmente em regiões com mais movimento. Ou seja, as pessoas continuariam pagando para estacionar, mas sem intimidação — e o valor arrecadado poderia ser investido, por exemplo, na qualificação do transporte público. A própria empresa que administra a zona azul ajudaria na segurança, inibindo a presença dos flanelinhas.