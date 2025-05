Secretaria da Saúde de Caxias do Sul contabiliza 4.674 faltas em consultas agendadas em abril

Ao longo do mês de abril, a Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul contabilizou 4.674 faltas a consultas agendadas. O número se refere a ausências em atendimentos em Unidades Básicas de Saúde (3.504) e no Centro Especializado de Saúde (1.170).

Segundo a prefeitura, as faltas às consultas nas UBSs referem-se a atendimentos com médico clínico ou de Estratégia Saúde da Família (ESF), ginecologista e pediatra. A marcação para estes casos ocorre com uma semana de antecedência.

Para primeiro atendimento no CES, o pedido do médico da UBS é encaminhado para a Central de Regulação, que marca a consulta e a UBS avisa o paciente, com antecedência de 15 dias. O morador, então, vai no postinho e retira um comprovante de papel com o dia e horário do atendimento. Já os retornos são agendados presencialmente com intervalo médio de 15 dias a dois meses, conforme a disponibilidade. Também há impressão das informações.