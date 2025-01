Duas pessoas são mortas durante ataque a tiros em assentamento do MST no interior de São Paulo

Assentamento do MST em Tremembé (SP), onde ocorreu ataque, está regularizado há 20 anos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas durante um ataque a tiros contra um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Tremembé, no interior de São Paulo. O caso aconteceu por volta das 23h de sexta-feira (10).

As vítimas foram identificadas como Valdir do Nascimento, 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, 28. Conforme o g1, os sobreviventes são três homens, com 24, 29 e 41 anos, e três mulheres, com 18, 41 e 49 anos. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

O ataque aconteceu no assentamento Olga Benário. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas e sobreviventes relataram para a polícia que cinco carros e três motos invadiram o terreno durante a noite. Os ocupantes dos veículos efetuaram diversos tiros contra os moradores do local.

A Polícia Civil de Tremembé investiga o caso como homicídio e tentativa de homicídio. Ninguém havia sido preso até as 12h deste sábado.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar repudiou o crime e manifestou "solidariedade e apoio aos assentados da reforma agrária, especialmente às famílias de Valdir do Nascimento e do jovem Gleison Barbosa Carvalho, brutalmente assassinados neste caso". Segundo a pasta, o ministro Paulo Teixeira entrou em contato com autoridades estaduais e nacionais da área da segurança pública para pedir providências e punição do crime (leia a íntegra da nota abaixo).

Assentamento existe há 20 anos

Em nota, o MST manifestou "solidariedade às famílias das vítimas, aos amigos e à comunidade atingida por essa tragédia". "Exigimos que o Governo do Estado de São Paulo realize, com urgência, uma investigação rigorosa para identificar os criminosos e assegurar que a justiça seja feita. Os assentamentos de Reforma Agrária não podem ser abandonados à própria sorte", diz o comunicado.

O assentamento é regularizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) há cerca de 20 anos. Segundo o MST, cerca de 45 famílias vivem no local.

Nota do Ministério do Desenvolvimento Agrário:

"Na noite de ontem (10), em Tremembé/SP, assentados da reforma agrária do Assentamento Olga Benário, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, foram vítimas de um atentado praticado por criminosos ainda não identificados que chegaram ao local em carros e motos, disparando contra os assentados. Oito pessoas foram atingidas, deixando seis feridas, duas delas gravemente, e levando duas a óbito.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, prontamente entrou em contato com autoridades estaduais e nacionais da área da segurança pública para pedir providências e punição do crime que classificou como bárbaro. 'Falei com os secretários Guilherme Derrite, Gilberto Kassab, com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves e também com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues', relatou o ministro.