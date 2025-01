Fim de semana é de vestibular da UFSM

Ocorrem neste sábado e domingo (12) as provas do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mais de 12,5 mil candidatos disputam 1.915 vagas para estudar nos campi de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.

As avaliações estão sendo aplicadas na tarde deste sábado e, no domingo, ocorrerão nos dois turnos (confira os horários abaixo). Além de Santa Maria e das demais cidades-sede da UFSM, as provas também são realizadas em Florianópolis (SC) e em Curitiba (PR).

Os exames são compostos por 120 questões objetivas e uma redação.

Do ano passado para cá, o número de inscrições subiu 22%, com 2.265 candidatos a mais. O curso mais concorrido do vestibular desse ano segue sendo Medicina, com 156 candidatos por vaga. O top 3 fecha com os cursos de Psicologia e Direito.

Para fazer a prova, o candidato precisa levar um documento oficial com foto e caneta esferográfica preta.

Confira os horários

Sábado (11) : das 13h30min às 16h30min (candidatos podem sair da sala uma hora depois do início da prova)

: das 13h30min às 16h30min (candidatos podem sair da sala uma hora depois do início da prova) Domingo (12) : das 8h às 11h (candidatos podem sair da sala uma hora após o começo da prova) e das 13h30min às 18h30min (neste caso, é possível sair duas horas depois do início da prova)

: das 8h às 11h (candidatos podem sair da sala uma hora após o começo da prova) e das 13h30min às 18h30min (neste caso, é possível sair duas horas depois do início da prova) Nos dois dias, os portões abrem uma hora antes da aplicação das provas.

