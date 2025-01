Vestibular e processo seletivo seriado da UFSM: o que você precisa saber para as provas deste fim de semana

Provas serão aplicadas no sábado (11) e no domingo (12) em cidades do RS, SC e PR. Anna Kosolapova / stock.adobe.com

Os candidatos que farão o vestibular e processo seletivo seriado (PSS) da Universidade Federal do Santa Maria (UFSM) com ingresso em 2025 estão na reta final da preparação. As provas serão aplicadas neste sábado (11) e domingo (12).

O Manual do Vestibular UFSM 2025, com detalhes sobre vagas, cursos e turnos, está disponível no site oficial da instituição. A universidade oferece 1,9 mil vagas distribuídas nos campi da instituição.

Os processos serão realizados nas cidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Caxias do Sul, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Pelotas, Uruguaiana e nas capitais de outros dois estados do sul do país: Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).

Leia Mais UFRGS oferta mais de 1,7 mil vagas de graduação no Sisu 2025

A poucos dias da aplicação das provas, vale lembrar as informações básicas para quem vai participar. Confira:

Horário das provas

A recomendação da UFSM é que os candidatos cheguem aos locais de prova até uma hora antes do início das provas, quando abrem os portões, tanto no sábado quanto no domingo.

As provas do vestibular, compostas por 120 questões objetivas e uma redação, serão aplicadas no sábado (11), das 13h30 às 16h30, e no domingo (12) em dois horários, das 8h às 11h e das 13h30 às 18h30.

O processo seletivo seriado, voltado para estudantes que concluíram o 1º e o 2º ano do Ensino Médio, também ocorrerá nesses dias.

A prova do PSS 1,para candidatos que concluíram o 1º ano do Ensino Médio, será aplicada no sábado (11), das 13h30 às 16h30. Serão 40 questões objetivas.

Já a prova do PSS 2, para candidatos que concluíram o 2º ano do Ensino Médio e participaram integralmente da prova do PSS 1, será aplicada no domingo (12), das 8h às 11h. Contará com 40 questões para serem assinaladas.

Leia Mais Programa Professor do Amanhã recebeu inscrições de 14 universidades em novo edital; veja propostas

O que pode ou não ser levado

Segundo o Manual do Candidato, durante a realização das provas só é permitido ficar com uma caneta esferográfica de cor preta e documento de identificação atualizado com foto. Quem tiver o documento extraviado ou furtado devem apresentar o Boletim de Ocorrência, expedido por um órgão policial há no máximo 90 dias.

Serão admitidos documentos digitais para fins de identificação, bem como Carteira Nacional de Habilitação Digital com foto, Título de Eleitor Digital (e-Título) ou RG Digital, desde que apresentados diretamente através de aplicativos oficiais. Ao apresentar o documento eletrônico, o candidato deverá assinar uma declaração de documento eletrônico que deverá ser mantida sobre a mesa.

CPF, Certidão de Nascimento e Título Eleitoral não serão aceitos para identificação.

A UFSM permite que os candidatos consumam alimentos durante a prova, desde que sejam de fácil manuseio e não incomodem os demais. O lanche e os líquidos devem ficar embaixo da cadeira a fim de evitar acidentes com o caderno de questões e com a folha-resposta.

Gabaritos e resultado final

A UFSM divulgará o gabarito preliminar de cada prova na segunda-feira (13) após sua realização, na página do vestibular e do PSS.