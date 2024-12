UFRGS prorroga prazo para envio de documentos dos aprovados no vestibular

Listão dos aprovados foi divulgado dia 16 de dezembro. Camila Hermes / Agencia RBS

Candidatos classificados no vestibular 2025 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tem até as 23h59min de quinta-feira (26), para enviar a documentação de ingresso. A instituição prorrogou o prazo, que inicialmente se encerrava na segunda-feira (23), devido a "falhas no sistema do Portal do Candidato".

Também foram ampliados os prazos para a convocação a fim de verificar a autodeclaração étnico-racial de candidatos das ações afirmativas. A convocação será nos dias 27 e 30 de dezembro, via Portal do Candidato, com a indicação da data, local e horário de comparecimento para a banca.

Com as mudanças, o primeiro chamamento para vagas remanescentes precisou ser alterado. Inicialmente previsto para 26 de dezembro (quinta-feira), o chamado para as vagas não preenchidas passou para 2 de janeiro de 2025. O listão dos classificados no vestibular da UFRGS foi divulgado em 16 de dezembro.

