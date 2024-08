Para que serve o Conselho Tutelar, se não consegue evitar a morte anunciada de uma criança?

Com poucas horas de diferença, dois crimes cruéis abalaram o Rio Grande do Sul e só não tiveram maior repercussão nacional porque as vítimas são duas meninas pobres, uma de sete e outra de nove anos, uma em Novo Hamburgo e a outra em Guaíba. As mães têm praticamente a mesma idade (31 e 30 anos) e estão presas como suspeitas do assassinato. Nessa hora, é de se perguntar por onde andava o Conselho Tutelar, que no caso de Guaíba não protegeu uma criança que dormia dentro de um carro abandonado e que era sabidamente vítimas de maus-tratos.