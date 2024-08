Para ver as meninas que por quatro anos somem das nossas vidas

Por onde andaram Rebeca, Flavinha, Júlia, Jade e Lorrane no hiato entre a Olimpíada de Tóquio e a de Paris? E Bárbara, Vitória e todas essas meninas de corpos elásticos que nos brindaram com o melhor da Olimpíada? E Raíssa, nossa ex-fadinha, sempre esbanjando simpatia? Quem já tinha ouvido falar de Beatriz antes da medalha de ouro? Quem de nós foi informado de que Izaquias, como Simone Biles, precisou curar as feridas da alma para voltar a remar com o braço forte de ouro e prata?