Valeu, valeu! Notícia

Bárbara Domingos fica em 10ª na final e tem a melhor colocação individual da ginástica rítmica do Brasil

Foi a primeira vez que uma ginasta do país alcançou uma decisão de medalhas na história da modalidade, superando o 23° lugar com Natália Gaudio nos Jogos do Rio, em 2016

09/08/2024 - 12h54min