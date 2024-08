O atleta Almir Junior pode ser conhecido como o finalista brasileiro no salto triplo nos Jogos Olímpicos de Paris. O ser humano Almir Cunha dos Santos é aquele que estava fora do Rio Grande do Sul e retornou para Porto Alegre para ajudar nos resgates da enchente de maio, um exemplo de como abraçou o Estado. O atleta da Sogipa disputa a partir das 15h13min a medalha no salto triplo.