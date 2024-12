Com plano inovador na segurança, Pelotas comemora mudança positiva na percepção sobre violência

Após a implantação do Pacto, que tem por base o trabalho do especialista em segurança pública Alberto Kopittke e a estratégia da dissuasão focada, todos os crimes caíram significativamente em Pelotas. O roubo de veículos, por exemplo, teve uma redução de 92% nesse período e o furto de 82%. O roubo a estabelecimento comercial caiu 80%, o roubo a pedestre 83,5%, o roubo a residências, 86,5% e o furto a residências, 48%. No caso do roubo a transporte público a queda foi de 92%.