Deputado Luciano Zucco será líder da oposição na Câmara

Zucco, ao microfone, falou como líder da oposição pela primeira vez, em frente ao cartaz com a frase "Supremo é o povo". Apolos Neto / Divulgação

A oposição ao governo Lula na Câmara será liderada a partir de fevereiro de 2025 pelo deputado gaúcho Luciano Zucco (PL). Tenente-coronel da reserva do Exército, Zucco foi o mais votado da bancada gaúcha em 2022 e é o presidente do PL em Porto Alegre. Sua escolha para líder da minoria se deu por consenso, em uma reunião que teve como principal elemento decorativo do cenário um cartaz com a frase "Supremo é o povo", escrita em letras garrafais.

Essa frase tem sido usada em diferentes protestos e foi uma espécie de mantra nos acampamentos em frente aos quartéis, depois da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro para o presidente Lula. Tem sido usada também em manifestações específicas contra o Supremo Tribunal Federal, com foco na figura do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news e algoz dos baderneiros que promoveram o quebra-quebra no dia 8 de janeiro.

Zucco é um duro crítico da esquerda em geral e de Lula em particular. Sua proximidade com Bolsonaro faz dele o candidato preferencial do PL ao governo do Rio Grande do Sul em 2026, mas não se descarta a possibilidade de concorrer ao Senado. No papel de líder da oposição, o deputado terá uma vitrine singular para aparecer na mídia nacional em 2025.