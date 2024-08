Principal nome da ginástica rítmica individual do Brasil, Bárbara Domingos conquistou um importante e inédito feito nesta quinta-feira (8), ao se classificar na oitava posição para a final. Com o bom desempenho nas eliminatórias, a atleta se tornou dona do melhor resultado individual do país pela modalidade em Jogos Olímpicos, superando a marca de Natália Gaudio (23º) nas Olimpíadas do Rio, em 2016.