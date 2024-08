Com o bom desempenho da ginástica artística brasileira nas Olimpíadas de Paris, usuários das redes sociais reviveram vídeos de apresentações antigas de Daiane dos Santos. Além de encantados com as performances ao som de Brasileirinho, muitos ficaram surpresos ao descobrir que a ex-ginasta gaúcha, hoje com 41 anos, nunca ganhou uma medalha olímpica.