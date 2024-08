Fortes candidatas ao pódio, as ginastas Rebeca Andrade e Simone Biles não conquistaram medalhas na final da trave nos Jogos Olímpicos de Paris na manhã desta segunda (5). A americana caiu do aparelho depois dos mortais e ficou na quinta posição. A brasileira fez uma apresentação sem quedas, mas recebeu nota menor do que as três primeiras, terminando em quarto.