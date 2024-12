Seleção feminina de basquete anuncia norte-americana como nova treinadora

A norte-americana foi treinadora do Chicago Sky e do Indiana Fever. Atualmente, general manager e assistente técnica no Seattle Storm.

— É uma felicidade imensa trazer esse presente de Natal ao basquete feminino brasileiro com a chegada de alguém também imponente quanto a Pokey. Ela já estava nos auxiliando em outra função, e agora assume como técnica da seleção. Tenho certeza do sucesso desse projeto — citou o presidente Guy Peixoto Jr.

Ela fará sua estreia no comando da seleção na Copa América, entre junho e julho do próximo ano, em Santiago, no Chile. O Brasil defende o título conquistado em 2023, no México.