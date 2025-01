Com olímpicos, Brasil convoca equipe para o Pan de Badminton

A Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) divulgou os convocados para a Pan-Am Cup . O torneio será realizado em Aguascalientes, no México, entre os dias 13 e 16 de fevereiro.

Duas vezes campeão do evento e ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019, o carioca Ygor Coelho é o principal nome do time masculina. Número 65 do ranking mundial, o atleta de 27 anos já disputou três Olimpíadas.