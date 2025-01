Gabriel Jesus tem suspeita de lesão no joelho e pode ser desfalque por longo período

A situação do brasileiro Gabriel Jesus causa preocupação no Arsenal. O atacante se lesionou na derrota do time para o Manchester United, nos pênaltis, pela Copa da Inglaterra, no último domingo.

De acordo o canal Sky Sports, a suspeita é de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho. Caso confirmada a contusão, Gabriel Jesus pode ficar um longo período longe dos gramados, perdendo o restante da temporada europeia e até o início da próxima.

O lance da lesão aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Manchester United. Gabriel Jesus disputou a bola com o meia português Bruno Fernandes. O brasileiro travou o pé no chão e sentiu o joelho. O atacante ficou caído no gramado, chorando de dor e precisou ser substituído de maca.

Gabriel Jesus fez exames na última segunda-feira. Os médicos ainda farão uma avaliação mais detalhada para diagnosticar a extensão completa da lesão do jogador brasileiro. "Gabriel Jesus? Grande preocupação é o que sinto. Ele teve que sair em uma maca segurando o joelho... então, infelizmente, não está nada bem", afirmou o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, nesta terça-feira.

"Agora sabemos mais, e as notícias não são nada boas. Precisamos de mais uma revisão com um especialista e provavelmente saberemos mais detalhes esta tarde. Não quero confirmar nada até termos o relatório final. Esse é o trabalho do médico. Mas estávamos muito preocupados após o jogo e hoje seguimos muito preocupados", continuou o treinador.