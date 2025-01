Barcelona volta a tropeçar, só empata com o Getafe e pode ver Real abrir vantagem no Espanhol

Depois de ver um raro tropeço de Atlético de Madrid, que perdeu do Leganés após 15 vitórias seguidas, o Barcelona desperdiçou a chance de se aproximar da liderança do Campeonato Espanhol ao empatar com o Getafe, que luta para se afastar da zona de rebaixamento, em 1 a 1 neste sábado.

O Barcelona conquistou a Supercopa da Espanha ao dominar e golear o Real Madrid na final na Arábia Saudita, mas empacou no Campeonato Espanhol. Nas últimas cinco rodadas no campeonato nacional, o time dirigido pelo técnico Hansi Flick só conseguiu uma vitória. Agora o Barcelona soma 39 pontos, contra 44 do Atlético de Madrid. O Real tem 43, joga neste domingo contra o Las Palmas, pode assumir a liderança e abrir 7 pontos de vantagem.

Disposto a colocar um fim na irregularidade que marcou seus jogos recentes no Espanhol, o Barcelona entrou em campo com uma postura ofensiva e não demorou a achar o caminho do gol. Aos nove minutos, Pedri deu um bom passe para a conclusão de Koundé. O lateral-direito parou no goleiro Soria na primeira finalização, mas conseguiu pegar o rebote e estufou a rede do rival logo no início do confronto.

O Barcelona continuou melhor em campo e teve em Lamine Yamal o seu jogador mais criativo. No entanto, o time catalão acabou sendo castigado por não conseguir ser eficiente no ataque. Após cruzamento de Coba da Costa, Iñaki Peña fez a defesa parcial. Arambarri aproveitou a sobra e só empurrou para o fundo do gol: 1 a 1, aos 33.

No segundo tempo, o Barcelona aumentou a posse de bola (80%), mas foi incapaz de transformar esse domínio em vantagem no placar. Apesar das várias tentativas de gol que construiu, conseguiu finalizar de maneira correta somente duas vezes e teve que amargar o empate.

Os times voltam a campo pela competição no próximo fim de semana. O Barcelona vai jogar em casa e enfrenta o Valencia no domingo. No mesmo dia, o Getafe vai ter pela frente o Real Sociedad.