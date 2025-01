Atlético-MG e Cruzeiro empatam em clássico nos Estados Unidos

Duelo foi equilibrado, com chances para ambos os lados em boa parte dos 90 minutos. Pedro Souza / Atletico MG / Divulgação

O primeiro clássico mineiro fora da América Latina terminou sem gols. Em jogo válido pela FC Series, torneio da Flórida, Atlético-MG e Cruzeiro não saíram do 0 a 0 neste sábado (18), no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

Com a presença de quase 23 mil torcedores, a partida foi equilibrada, com chances para ambos os lados em boa parte dos 90 minutos, como costuma ser o clássico. No final da primeira etapa, ocorreu um desentendimento. Lyanco, zagueiro atleticano, acabou levando cartão amarelo após uma discussão com Marlon, lateral do Cruzeiro, que precisou da intervenção de Hulk e Fabrício Bruno para ser contido.

O jogo ainda marcou a estreia de Gabigol, a grande contratação do Cruzeiro para a temporada, no clássico mineiro. Pelo lado do Galo, o técnico Cuca fez seu primeiro clássico em sua quarta passagem pelo clube.

Apesar dos principais jogadores das equipes estarem em pré-temporada no Exterior, Cruzeiro e Galo estreiam já neste domingo (19) no Estadual. O Atlético-MG, com reservas, enfrenta o Aymorés, às 11h. Já a Raposa, também com suplentes, joga contra a Tombense, às 20h.