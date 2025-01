Atlético-MG e Cruzeiro fazem clássico quente, mas ficam no empate sem gols em Orlando

No primeiro clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro em solo americano, faltou futebol e sobrou entradas ríspidas. Num duelo digno de final no Mineirão, os dois rivais correram bastante, abusaram das faltas, reclamações e discussões, mas bola na rede que é bom, não aconteceu. O clássico terminou empatado sem gols, neste sábado, em Orlando, nos Estados Unidos, pela FC Series.

Foi o primeiro jogo do Atlético-MG na temporada e o primeiro sob o comando do técnico Cuca. O clube ainda tem mais um duelo pela FC Series, diante do Orlanco City, no próximo sábado. Já o Cruzeiro se despede da pré-temporada em solo estadunidense, com dois empates. No primeiro jogo, ficou no empate por 1 a 1 diante do São Paulo.

O que era para ser um jogo em clima amistoso, teve um ambiente tenso. Tanto o Atlético-MG, quanto o Cruzeiro abdicaram de jogar, parando o jogo a todo momento com muitas faltas, discussões, princípio de confusão e muito empurra-empurra.

No pouco tempo que o futebol foi praticado, Hulk tentou de fora da área. Do outro lado, Gabigol parou em boa defesa de Everson. Mas foi pouco para o nível do elenco montado para as duas equipes. No fim, a primeira etapa acabou com 23 faltas e um pobre futebol.

O segundo tempo voltou mais animado, com os dois times dispostos a jogar. Com um minuto de jogo, Eduardo cabeceou e Everson foi buscar no ângulo. O Cruzeiro era mais ofensivo e aproveitava melhor as chances. Gabigol pegou a sobra e o goleiro atleticano fez outra grande defesa.

Após a entrada de Deyverson, o Atlético-MG conseguiu equilibrar o jogo, mas sem dar muito trabalho ao goleiro Cássio. No fim, sentindo o ritmo de jogo, os rivais abaixaram a intensidade, mas as faltas seguiram e, por um milagre, o clássico conseguiu terminar com 22 jogadores em campo.