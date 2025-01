Campeão olímpico, Gary Hall Jr. perde todas as suas medalhas em incêndio na Califórnia

Diversas casas foram atingidas pelo fogo. JOSH EDELSON / AFP

Cinco vezes campeão olímpico e dono de outras cinco medalhas entre as Olimpíadas de 1996 e 2004, o nadador norte-americano Gary Hall Jr. relatou ter perdido todas as suas medalhas com os incêndios que devastam a região de Los Angeles, Estados Unidos, nos últimos dias.

— As medalhas estavam num armário do meu quarto, a 21 metros de distância, e não tive tempo de ir buscá-las —contou Hall Jr. à CNN. Segundo ele, a rapidez com que o fogo avançou em direção à sua casa foi surpreendente.

Leia Mais Jogo entre Lakers e Hornets é adiado pela NBA devido a incêndios florestais em Los Angeles

— Achei que tinha mais tempo. Eu vi o fogo descendo a colina e sabia que precisava sair dali. Abri a traseira do meu SUV, carreguei um quadro, mais um objeto. Quando voltei correndo, brasas quentes choviam do céu. Eu sabia naquele momento que simplesmente não tinha muito tempo—disse.

— Pude ver as brasas atingindo os telhados das casas ao meu redor e tomei aquela decisão: é hora de ir. Não foi fácil deixar isso para trás. Trabalhei a vida inteira para conseguir isso e as memórias permanecem, mas a lembrança se foi — afirmou ainda ele, que é filho do também nadador Gary Hall Sr., três vezes medalhista em Jogos Olímpicos.