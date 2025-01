Irmãs-prodígio do Partenon disputam torneio de xadrez com alguns dos melhores jogadores do mundo

Gabrielle da Silva Pires Conceição, 17 anos, e Valentina Charlotte da Silva, 8, são o que se pode chamar de "irmãs-prodígio". Moradoras do bairro Partenon, em Porto Alegre, as meninas sabem tudo de xadrez, têm mais troféus do que idade e se preparam para um baita desafio.

Apoiadas por uma iniciativa filantrópica internacional chamada Drop Dead Generous, elas embarcam nesta sexta-feira (17) para Florianópolis (SC), onde disputam o Brazil Chess Series.

Trata-se do primeiro grande torneio do ano no Brasil, que reunirá alguns dos principais enxadristas do mundo durante 10 dias em Santa Catarina. Estarão presentes jogadores de mais de 20 países, incluindo o campeão brasileiro Alexandr Fier e, claro, as gurias do Partenon, estrelas em ascensão.

Gabrielle foi a primeira a se encantar pelo tabuleiro. Depois, a "febre" pegou Valentina. As duas são vidradas no esporte (sim, xadrez é um esporte!), historicamente associado aos homens, embora cada vez mais mulheres venham despontando no cenário mundial.

— Eu aprendi a jogar com a professora de Educação Física do meu antigo colégio (profe Denise, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Othelo Rosa) e amei. Contei para a minha mãe, e ela me apoiou. Depois, a Valentina também se interessou — diz Gabrielle.

— Eu achei muito legal — complementa a mais nova, sorridente.

A mãe da dupla, Sabrina Elen da Silva, percebeu o potencial que tinha em casa e procurou um segundo emprego (ela trabalha três turnos) para conseguir investir no sonho das filhas, que passaram a chamar a atenção em torneios (veja a lista dos principais prêmios abaixo).

Quando a Gabi começou a aprender xadrez no colégio, eu vi que ela estava querendo algo mais. Então eu disse: se tu queres evoluir, vamos atrás. A gente tem de incentivar essa geração a sair do mundo das telas SABRINA ELEN DA SILVA Mãe das meninas

Apaixonado pelo xadrez, o jornalista Marcelo Fleury viu, se encantou e decidiu ajudar. Ele escreveu para a Drop Dead Generous para tentar conseguir apoio financeiro para as enxadristras. A ação global foi criada em 2024 por Tom Cledwyn e John M. Sweeney com o objetivo de doar US$ 500 a mil pessoas até 2026, estimulando atos de gentileza.

— Achei a história delas sensacional. As duas têm um talento fora do comum e uma mãe muito batalhadora — destaca Fleury, que atua no Coletivo Autônomo Morro da Cruz, apoiado pela Chess.com, maior plataforma de xadrez online do mundo.

Dito e feito. Sweeney respondeu dizendo que "dar suporte ao caminho delas não apenas eleva essas duas incríveis jovens talentosas, mas também inspira toda uma comunidade a acreditar no poder dos sonhos". A ação proposta por Fleury foi uma das 30 primeiras a receber US$ 500.

O recurso já foi convertido em reais e usado para inscrever, treinar e pagar as despesas de viagem e estadia das irmãs e da mãe delas em Floripa.

— Estamos nos preparando muito, estudando seis horas por dia. Esperamos ter bons resultados — projeta Gabrielle.

Principais prêmios

De Valentina

Campeã brasileira de Xadrez Escolar 2024 – primeiro lugar feminino, sub-8, em Caxambu, Minas Gerais

Campeã sul-brasileira de Xadrez Feminino (sub-8/sub-10)

Campeã gaúcha de Xadrez Escolar 2024 – sub-8 feminino

Campeã do IRT Standard 2024 Arroio do Sal (Pressul) – sub-10

Campeã do Aberto de Xadrez Inclusivo e Recreativo do IFRS Alvorada – feminino sub-10 e sub-8

De Gabrielle

Campeã da final estadual dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs) – primeiro lugar feminino, sub-18 (presencial)

4º Lugar no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2024 – sub-18 feminino

Campeã feminina da 3ª Etapa do Circuito de Xadrez 2024 em Bento Gonçalves, na Serra

7º Lugar feminino no Campeonato Sul-Brasileiro de Xadrez da Federação Catarinense de Xadrez

Vice-campeã Sub-17 Feminino no Floripa School Open 2024

Campeã gaúcha 2023 – feminino geral

Campeã sub-18 feminino no Campeonato Escolar de Xadrez

Campeã feminina em várias etapas do Circuito Lindóia de Xadrez

Campeã do Aberto de Xadrez Inclusivo e Recreativo do IFRS Alvorada – campeã feminina e campeã geral na categoria sub-18

Campeã Ffeminina do 6º IRT de Xadrez Rápido, Capão da Canoa (2024)

