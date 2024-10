Alguém aí duvida dos benefícios do xadrez para a formação de crianças e adolescentes? Pois a Chess.com, maior plataforma de xadrez online do mundo, com mais de 100 milhões de usuários, acaba de fechar parceria com uma ONG da periferia de Porto Alegre. A intenção é incentivar o jogo de tabuleiro, investir em torneios e ajudar a consolidar um clube de enxadristas.