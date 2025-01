Incêndios em Los Angeles: número de mortos sobe para 25, e meteorologistas alertam para retorno do vento forte à região

"Fique atento ao seu ambiente. Esteja pronto para evacuar. Evite qualquer coisa que possa provocar um incêndio", advertiu o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA (NWS), alertando para rajadas de até 110km/h entre as 3h e 15h (horário local, 11h e 23h no horário de Brasília) desta quarta-feira.

Parte do condado de Los Angeles e grande parte da vizinha Ventura estão em uma "situação particularmente perigosa", segundo o NWS. As autoridades insistem que estão preparadas para a eventualidade.

Entre o desespero, havia histórias de força . Jeff Ridgway contou como ele se recusou a deixar o complexo de apartamentos que administra e lutou contra as chamas carregando e jogando baldes de água da piscina do condomínio.

A empresa AccuWeather, que fornece dados sobre a previsão do tempo, aumentou a avaliação do custo total da tragédia para entre US$ 250 bilhões e US$ 275 bilhões, um valor que a tornaria uma das mais caras na história dos Estados Unidos.